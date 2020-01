Einzelhändler fordern mehr Engagement für Innenstädte

Die deutschen Einzelhändler fordern die Bundesregierung auf, mehr gegen die Verödung der Innenstädte zu tun. Wo der Handel sterbe, würden Stadtzentren und Dorfgemeinschaften sterben, heißt es in einem Brief des Branchenverbandes an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Allein in den vergangenen fünf Jahren habe sich die Zahl der Geschäfte um rund 29-tausend verringert. Nötig sei es unter anderem, die digitale Infrastruktur auszubauen. Außerdem müssten Stadtzentren besser erreicht werden können - dies könne zum Beispiel gelingen, indem Waren nachts angeliefert würden.