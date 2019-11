Einstein Brief wird versteigert

Ein handgeschriebener Brief des Physikers Albert Einstein soll kommende Woche in Jerusalem versteigert werden. Der Startpreis liegt bei umgerechnet rund 18.000 Euro. In dem Brief wehrt sich Einstein gegen Kritik an seiner Arbeit. Experten zufolge, gibt der Brief einen interessanten Einblick in die fortdauernde Arbeit von Einstein und seinem Assistenten, dem Mathematiker Ernst Gabor Straus. Einstein wurde in Ulm geboren, musste aber als Jude vor den Nazis in die USA fliehen. Seine Schriften und seinen Besitz vererbte er an die Hebräische Universität in Jerusalem.