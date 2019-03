Martin Rupps wurde von einem Versicherer zur Urnen- und Sargschau bei einem Bestatter eingeladen, um einen „Bestattungs-Schutzbrief“ abzuschließen - für ihn eine pietätlose Geschäftemacherei.

Es gibt private Einladungen, über die ich mich freue. Ins Kino zum Beispiel oder zum Häppchenfuttern mit vorheriger Ausstellungseröffnung. Doch jetzt erhielt ich die Einladung eines Versicherers in ein Bestattungsinstitut.

Umsonst ist nicht einmal der Tod – durchschnittliche Bestattungskosten belaufen sich auf mehrere Tausend Euro. SWR

„Durchschnittliche Bestattungskosten von ca. 6000 EUR können leicht zum finanziellen Problem werden“, heißt es in dem Brief. „Informieren Sie sich am (…) in den Räumlichkeiten der Pietät (…).“ Offenbar soll ich über unterschiedliche Preisklassen von Urnen, Särgen und Leichenwäsche informiert werden. Mit Probeliegen und Anprobieren? Erschrocken über die Kosten meiner Wunschbeerdigung, werde ich – so wohl das Kalkül des Versicherers - einen „Bestattung-Schutzbrief“ abschließen, der – wieder Zitat -„umfangreiche Serviceleistungen“ garantiert.

Ich finde es wichtig, sich mit dem eigenen Tod zu befassen – auch mit seinem Preis. Dass möglichst jeder mit Blick auf den eigenen Tod Verantwortung für sich trägt, ist Ausdruck einer reifen Kultur der Lebenden. Mit gutem Grund zählt das sogenannte Sterbegeld zu den ältesten Versicherungsarten.

„Umfangreiche Serviceleistungen“ nach dem Ableben

Aber die Einladung der Versicherung ins Bestattungsinstitut ist eine pietätlose Geschäftemacherei. Mit derselben Logik könnten Autoversicherer Busreisen zu Schrottplätzen organisieren oder Krankenkassen auf die Intensivstation.

Noch für den Todesfall die Qual der Wahl: Särge in einem Bestattungshaus picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Über eine andere Versicherung lässt sich reden – körperliche und geistige Gesundheit bis mindestens 80! Nach einem Gratis-Wochenende in einem Wellnesshotel wäre ich unterschriftsreif.