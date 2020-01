Einigung über Kohleausstieg erzielt

per Mail teilen

Beim Kohleausstiegsgipfel im Kanzleramt in Berlin ist eine Einigung erzielt worden. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert verständigten sich die Bundesregierung und die vier Kohleländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen auf einen Zeitplan, bis wann die Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Die Termine sollen jetzt mit den Energie-Konzernen vertraglich festgeschrieben werden. Weitere Details will die Bundesregierung auf einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgeben.