Dieselfahrverbote in deutschen Städten sollen nach einem neuen Plan von Union und SPD nur stichprobenartig kontrolliert werden. Das steht in einem Antrag, über den die Deutsche Presseagentur berichtet. Mit ihm wollen die Parteien demnach einen bisher kritisierten Gesetzentwurf ändern. Geplant ist jetzt außerdem, dass nur mobile Geräte zum Einsatz kommen und Daten spätestens nach zwei Wochen gelöscht werden. Der Bundestag entscheidet voraussichtlich am Donnerstag über das Gesetz.