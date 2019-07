per Mail teilen

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Köln ist ein Mensch getötet worden. Vermutlich handelt es sich um einen Patienten. Elf Menschen wurden nach Aussage der Polizei verletzt. Eine Frau wird noch vermisst. Das Feuer war in der Nacht auf einer Station der Klinik ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar.