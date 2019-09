per Mail teilen

In Griechenland sind bei Trockenheit und starkem Wind wieder mehrere Brände ausgebrochen. Nach Angaben der Behörden ist ein Mensch ums Leben gekommen. Er sei an einer Rauchvergiftung gestorben, nachdem er bei einem Brand geholfen hatte. Betroffen ist unter anderem ein Touristenort in der Nähe von Athen. Dort mussten mehrere Ferienhäuser geräumt werden. Auch auf den Inseln Kreta und Chios brennen zum Teil die Wälder.