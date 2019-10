per Mail teilen

Vor einem Jahr wurde der Journalist Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet. Mit einer Gedenkfeier wurde an die Tat erinnert.

Am 2. Oktober 2018 hatte der saudische Journalist das Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul betreten, um Dokumente für seine Hochzeit abzuholen. Der Kolumnist der "Washington Post" kam jedoch nicht wieder lebend heraus.

"Ich war die letzte Zeugin": Ein Interview mit Jamal Khashoggis Verlobter Hatice Cengiz im Video:

Verlobte über Khashoggi-Mord: "Ich war die letzte Zeugin"

Gedenkfeier in Istanbul

Freunde und Aktivisten haben am Mittag mit einer Gedenkfeier an Khashoggi erinnert. Die Mahnwache begann mit einer Schweigeminute am Mittwoch um 12:14 Uhr MESZ, der Zeitpunkt, zu dem Khashoggi das Konsulat vor einem Jahr betreten hatte.

Auch die UN-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche oder willkürliche Hinrichtungen, Agnès Callamard, nahm an der Feier teil. Callamard hatte im Juni dem UN-Menschenrechts einen Bericht über den Mord vorgelegt und Saudi-Arabien vorgeworfen, Khashoggi vorsätzlich getötet zu haben.

Schweigeminute für Jamal Khashoggi bei der Gedenkfeier in Istanbul. dpa Bildfunk picture alliance/Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Khashoggis Leichnam angeblich zerstückelt

Türkischen Ermittlungen zufolge soll Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul umgebracht worden sein. Später räumte die Führung in Riad auch ein, dass Khashoggi ermordet wurde. Allerdings wies das Königshaus zurück, dafür verantwortlich zu sein.

Khashoggis Leichnam wurde nie gefunden. Er soll angeblich zerstückelt und in Säure aufgelöst worden sein. Khashoggi stand dem Königshaus in Saudi-Arabien kritisch gegenüber.

So gut wie keine Strafmaßnahmen gegen Saudi-Arabien

Für Saudi-Arabien hatte der Mord an Khashoggi international nur geringfügige Konsequenzen. "Die Reaktionen sind von Anfang an relativ schwach gewesen und nehmen jetzt noch weiter ab", so der Friedensforscher Michael Brzoska im SWR. Eine kleine Ausnahme sei das direkte Rüstungsexportverbot der Bundesregierung.

Das habe unter anderem damit zu tun, dass man die USA nicht verärgern wolle. "Die USA und insbesondere US-Präsident Donald Trump haben eben von Anfang an gesagt, dass sie keine Strafmaßnahmen gegen Saudi-Arabien wollen und da hat die westliche Welt dann doch zusammengehalten."