Vor einem Jahr stürzte in Genua die Autobahnbrücke Ponte Morandi ein - 43 Menschen kamen ums Leben. Noch immer ist nicht geklärt, was genau zu der Tragödie führte.

Normalerweise befindet sich Italien Mitte August in Ferienstimmung. Jeder, der kann, macht Ferien am Meer oder an den Seen. Doch am 14. August 2018 ereignete sich in Genua eine Tragödie, die das Land erschütterte. ARD-Reporterin Lisa Weiß schildert im Audio die Stimmung in der norditalienischen Hafenstadt:

43 Tote, 600 Obdachlose

Bei dem Teileinsturz waren 43 Menschen ums Leben gekommen, rund 600 Anwohner wurden obdachlos. Danach gab es einen wochenlangen, politischen Streit über die Verantwortung für das Unglück.

Die Staatsanwaltschaft in Genua ermittelt inzwischen gegen mehr als 70 Beschuldigte, darunter Vertreter des Verkehrsministeriums, Ingenieure und Verantwortliche der Autobahngesellschaft Autostrade per l’Italia, der über den Konzern Atlantia von der Familie Benetton kontrolliert wird.

Immer noch ist die Frage offen, ob der Einsturz der Brücke hätte verhindert werden können.

Abriss ist beendet

Der Abriss der alten Brücke ist pünktlich zum Jahrestag vollendet, wie eine Sprecherin der Abrissfirma am Dienstag bestätigte. Bereits Ende nächsten Jahres soll die neue Autobahnbrücke stehen - eine weiß gestrichene Stahlkonstruktion mit 43 Lichtsäulen, die an die Opfer des Brückeneinsturzes erinnern sollen.

Sie ist vom aus Genua stammenden Star-Architekten Renzo Piano geplant. Sein Versprechen: Die neue Brücke werde 1.000 Jahre halten.

Gedenkveranstaltung mit Staatspräsident Mattarella

Mit dem zügigen Neubau der Autobahnbrücke wollte Italiens Regierung Effektivität und Handlungsfähigkeit demonstrieren. Doch nun ist sie völlig zerstritten. Bei der Gedenkfeier am Vormittag in Genua werden neben dem Staatspräsidenten Sergio Mattarella auch mehrere Vertreter der Regierung in Rom erwartet. Beobachter fürchten, dass der Streit selbst vor dem Gedenken an die Opfer keinen Halt macht.