Mehr als jedes dritte Gewerbegebiet in Deutschland hat offenbar kein schnelles Internet. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" beruft sich auf Angaben des Verkehrsministeriums. Besonders schlecht ist die digitale Versorgung in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Am besten ist sie in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen.