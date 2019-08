Eckpunkte für Reform des Postgesetzes liegen vor

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will das Postgesetz reformieren. Da hat entsprechende Eckpunkte vorgestellt. Geplant sind demnach zum Beispiel effektivere Beschwerdeverfahren - etwa wenn Briefe oder Pakete nicht zugestellt werden. Außerdem soll es im Briefmarkt mehr Wettbewerb geben. Geprüft werden soll auch, ob die Post künftig noch an sechs Tagen in der Woche Briefe zustellen muss - das EU-Recht verlangt nur eine Zustellung an fünf Tagen. Ein Auslöser für die Reform ist die stark gestiegene Zahl von Beschwerden über Postdienstleister.