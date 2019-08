Das hochansteckende Ebola-Virus breitet sich in der Demokratischen Republik Kongo aus. Der Ebola-Beauftragte der Regierung teilte mit, es habe zum ersten Mal Fälle in einer weiteren Provinz des Landes gegeben. Dort sei eine Frau an Ebola gestorben - ihr sieben Monate alter Sohn werde medizinisch behandelt. Die Ebola-Epidemie ist vor rund einem Jahr im Osten des Kongo ausgebrochen. An der Fieberkrankheit sind bisher laut Behörden etwa 2.900 Menschen erkrankt und mehr als 1.900 gestorben.