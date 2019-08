Der US-Schauspieler Peter Fonda ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren in seinem Haus in Los Angeles an Lungenkrebs. Das hat seine Familie mitgeteilt. Fonda wurde durch den Kultfilm "Easy Rider" berühmt. Er hatte in dem Film eine der Hauptrollen gespielt, ihn mitgeschrieben und produziert. Außerdem wählte er die Songs aus, die maßgeblich zur Stimmung des Films von Freiheit und Unabhängigkeit beitrugen.