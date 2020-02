EU will Beitrittskandidaten stärker bestrafen

Um den EU-Beitritt von Nordmazedonien und Albanien zu beschleunigen, will die EU-Kommission neue Regeln für die Verhandlungen einführen. Staaten, deren Reformen nicht vorankommen oder sogar zurückgedreht würden, sollten künftig stärker als bisher bestraft werden. Das steht in einem Vorschlag der Kommission. Zum Beispiel könnten Fördergelder gekürzt werden. Außerdem will die Kommission durch verschiedene Anreize mehr Zustimmung in der Bevölkerung der Beitrittskandidaten erreichen. So könnten die Länder etwa schrittweise an einzelnen Bereichen der EU-Politik beteiligt werden. Dem Vorschlag der Kommission müssen die Mitgliedsstaaten aber noch zustimmen.