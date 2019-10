EU stimmt späterem Brexit zu

Die EU-Mitgliedsstaaten haben einer Verschiebung des Brexits-Termins zugestimmt. Ein neues Datum sei aber noch nicht beschlossen worden, teilt die EU-Kommission mit. Die Gespräche würden in den kommenden Tagen fortgesetzt. In Großbritannien will die oppositionelle Labour-Partei einer von Premierminister Boris Johnson vorgeschlagenen Neuwahl nur unter Bedingungen zustimmen. Die Regierung müsse einen ungeordneten Brexit ausschließen, sagte eine Sprecherin. Ohne eine solche Garantie, werde man sich gegen eine vorgezogenen Wahl am 12. Dezember sperren.