EU startet Rückholflüge aus China

Wegen des Coronavirus beginnt die Europäische Union heute damit, EU-Bürger aus China auszufliegen. Nach Angaben der Brüsseler Kommission startet eine erste Maschine in Frankreich. Sie solle 250 Franzosen aus der Region Wuhan ausfliegen. Zum Wochenende hin folge ein zweites Flugzeug. Dann sollen mehr als 100 Menschen aus anderen EU-Ländern ausgeflogen werden. In China ist das Virus zuerst aufgetreten. Inzwischen sind dort mehr als 130 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Knapp 6.000 haben sich infiziert. In Deutschland wurden vier Infektionsfälle nachgewiesen.