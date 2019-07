EU lehnt Johnsons Forderung ab

Der Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, hat der Forderung des neuen britischen Premierministers Boris Johnson eine Absage erteilt. In einer Mail an mehrere EU-Botschafter schreibt Barnier, die Forderung nach Neuverhandlungen sei inakzeptabel. Johnson hatte zuvor in seiner ersten Rede als Regierungschef Nachverhandlungen verlangt - insbesondere über die strittige Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und Nordirland. Johnson versprach, sich mit Hochdruck für ein neues Abkommen einzusetzen. Gleichzeitig will er den EU-Austritt Großbritanniens bis zum 31. Oktober abwickeln. Er hat schon mehrfach betont, dass er das notfalls auch ohne Abkommen tun wird.