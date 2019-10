EU kündigt Strafzölle an

Nachdem am Freitag Strafzölle der USA auf europäische Produkte in Kraft getreten sind, hat die EU ihrerseits Strafzölle auf US-Produkte angekündigt. Gegenseitig Zölle zu erheben sei in niemandes Interesse, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Aber man habe keine andere Wahl. Die nun geltenden amerikanischen Strafzölle in Höhe von 25 Prozent betreffen vor allem regionale Produkte wie italienischen Parmesan, spanisches Olivenöl, schottischen Whiskey und irische Butter. Sie sollen eine Vergeltung für EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus sein. Die Welthandelsorganisation hatte die Zölle zuvor genehmigt. Es wird erwartet, dass sie auch die europäischen Gegenzölle in einigen Monaten zulässt.