EU gibt weitere 50 Millionen Euro für Dürreregionen

per Mail teilen

Die EU unterstützt die Menschen in den Dürreregionen Ostafrikas mit zusätzlichen 50 Millionen Euro. Damit hat sich die Hilfe für die Länder Somalia, Äthiopien, Kenia und Uganda seit vergangenem Jahr auf insgesamt rund 370 Millionen Euro erhöht. Nach Angaben der EU-Kommission sind in der Region am Horn von Afrika derzeit knapp 13 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfen angewiesen - unter ihnen mehr als vier Millionen akut unterernährte Kinder. Wegen der seit drei Jahren anhaltenden Dürre sind Ernten ausgefallen und ganze Viehherden verendet.