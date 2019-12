per Mail teilen

Die EU-Kommission hat Staatshilfen in Höhe von mehr als drei Milliarden Euro zum Aufbau einer Battriezellenfertigung in Europa genehmigt. Das Vorhaben könne ohne Wettbewerbsverzerrung durchgeführt werden, teilte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager mit. Deutschland investiert mehr als eine Milliarde in das Projekt. Außerdem beteiligen sich noch sechs weitere Länder.