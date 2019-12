per Mail teilen

Fahrer des EU-Parlaments fahren regelmäßig mit mehr als 100 Autos von Brüssel nach Straßburg - und zurück. Eine Parlamentssprecherin hat einen entsprechenden Medienbericht bestätigt. Sie sagte, die Wagen würden in Straßburg gebraucht, um Abgeordnete vom Flughafen oder vom Bahnhof zum Parlamentsgebäude zu bringen. Nur wenige der EU-Abgeordneten nutzen die Möglichkeit, in der Limousine selbst mitzufahren. Offizieller Sitz des Parlaments ist Straßburg, die Ausschüsse sind in Brüssel.