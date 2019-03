EU erschwert unerwünschte Firmenübernahmen

per Mail teilen

Die EU-Mitgliedsstaaten haben ein neues Kontroll-System beschlossen, das ausländischen Investoren die Übernahme von wichtigen Unternehmen erschwert. Das System soll unter anderem einzelnen EU-Ländern bei der Entscheidung helfen, ob Übernahmen in ihrem Interesse sind oder nicht. In Deutschland waren zuletzt vor allem chinesische Übernahmen umstritten. Am meisten Aufsehen erregte bisher die milliardenschwere Übernahme von Kuka, einem der technologisch führenden Hersteller von Industrierobotern. Das Augsburger Unternehmen wurde vom chinesischen Midea Konzern übernommen.