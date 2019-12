per Mail teilen

Bahnreisende sollen nach dem Willen der nationalen Regierungen in der EU künftig weniger Entschädigungsansprüche bei Verspätungen haben. Darauf haben sich die Verkehrsminister der EU-Mitgliedsstaaten in Brüssel geeinigt.

Bahnunternehmen sollen damit in Fällen höherer Gewalt - etwa bei extremen Wetterbedingungen - keine Entschädigungen an ihre Kunden mehr zahlen müssen. So eine Regelung gibt es schon für Airlines.

Was sich sonst noch für Fahrgäste der Bahn ändern soll, erklärt SWR-Brüssel-Korrespondent Stephan Ueberbach im Audio.

Dauer 0:45 min Diese Regelungen sollen sich für Fahrgäste der Bahn ändern Ist der Zug zu spät, weil es zu heftig stürmt oder schneit, weil Bäume umgeknickt sind oder ein Erdrutsch die Gleise blockiert – dann sollen Bahnunternehmen von ihrer Entschädigungspflicht befreit sein. Das heißt: Wenn höhere Gewalt im Spiel ist, gehen die Fahrgäste bei Verspätungen leer aus. Das wollen jedenfalls die europäischen Verkehrsminister – und damit die Regelungen bei der Bahn an die etwa der Fluggesellschaften angleichen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte, es sei richtig, "einen Ausgleich zwischen den Interessen der Fahrgäste und denen der Eisenbahnunternehmen" zu schaffen.

Kommission und Mitgliedsstaaten müssen sich mit EU-Parlament einigen

Bevor die Änderungen in Kraft treten können, müssen die Mitgliedsstaaten, die EU-Kommission und das EU-Parlament aber noch eine gemeinsame Lösung finden.

Und das könnte gar nicht so einfach werden: Die Europa-Abgeordneten hatten sich in der Vergangenheit nämlich kritisch zu der vorgeschlagenen Änderung geäußert und die Reform schon letztes Jahr zurückgewiesen. Sie wollen eigentlich statt weniger eher höhere Entschädigungen für Bahnreisende - zum Beispiel bei Verspätungen.

Die EU-Kommission dürfte dagegen kein Problem bei der Verständigung werden: Sie hatte den Vorschlag bezüglich der Bahnentschädigungen schon 2017 eingebracht.