Der Verkehrsausschuss des Europaparlaments stimmt heute über ein Ende der halbjährlichen Zeitumstellung ab. Die Entscheidung gilt als wegweisend.

Geht es nach den Abgeordneten des EU-Verkehrsausschusses, dann müssen wir 2020 das letzte Mal an der Uhr drehen. Die EU-Kommission will die Zeitumstellung sogar noch in diesem Jahr abschaffen.

Doch das Votum ist nur ein Schritt hin zu einer Abschaffung - wenn auch ein wichtiger. Vier andere Ausschüsse des Europaparlaments hatten sich bereits ähnlich positioniert.

Die Entscheidung des federführenden Verkehrsausschusses gilt als wegweisend. Doch selbst wenn sich die Parlamentarier am Nachmittag auf ein Ende der Zeitumstellung im nächsten Jahr aussprechen, so heißt das noch lange nicht, dass es tatsächlich so kommt.

Warum es die Zeitumstellung noch gibt, wird im Video erklärt.

Mitgliedsstaaten haben das letzte Wort

Entscheidend ist das Votum der 28 EU-Mitgliedsstaaten. Deren Regierungen haben de facto das letzte Wort, denn die Zeit ist eine rein nationale Angelegenheit. Doch eine Einigung ist nicht in Sicht.

Österreich hatte zuletzt vorgeschlagen, die Uhr zum letzten Mal 2021 umzustellen. Insider rechnen zur Zeit jedoch eher mit 2022.

Gestritten wird vor allem darüber, was nach dem Ende der Zeitumstellung kommen soll: Behält man die Sommer- oder die Winterzeit, die die eigentliche Normalzeit ist?

Bei dieser Frage geht ein Riss durch Europa. Denn niemand möchte einen Flickenteppich - also dass es statt drei künftig sieben oder acht Zeitzonen in der EU gibt.

Deshalb sind die Gespräche so schwierig. Diplomaten halten selbst ein Scheitern nicht für ausgeschlossen. Dann würde langfristig alles so bleiben wie es jetzt ist.