per Mail teilen

Mit dem Japan-EU Free Trade Agreement (JEFTA) werden Zölle auf Autos und Lebensmitel gesenkt. Außerdem sollen europäische Unternehmen besseren Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in Japan bekommen.

Die EU-Abgeordneten stimmten dem Abkommen im Europäischen Parlament mit 474 zu 156 Stimmen zu. Nachdem das japanische Parlament der Vereinbarung bereits zugestimmt hat, kann das Abkommen zum 1. Februar 2019 in Kraft treten.

Japan zweitwichtigster Handelspartner

Der Vertrag soll am kommenden Mittwoch bei einem EU-Japan-Gipfel in Brüssel unterzeichnet werden. Japan ist nach den USA und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, zudem ist es nach China der zweitwichtigste Handelspartner der EU in Asien.

Was sich durch das Handelsabkommen ändert, erklärt SWR-Korrespondent Holger Romann im Audio.

Dauer 01:07 min EU-Parlament billigt Freihandelsabkommen mit Japan EU-Parlament billigt Freihandelsabkommen mit Japan

129 Milliarden Euro Handelsvolumen

2017 betrug das Handelsvolumen zwischen der EU und Japan rund 129 Milliarden Euro. Deutschland exportierte 2017 Waren im Wert von rund 19,5 Milliarden Euro in das asiatische Land. Umgekehrt lieferten Firmen von dort Güter im Wert von 22,9 Milliarden Euro nach Deutschland.

Zusammen haben die EU und Japan mehr als 600 Millionen Einwohner.