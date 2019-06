EU-Mittelmeerländer für gerechtere Flüchtlingsverteilung

per Mail teilen

Die sieben Mittelmeerländer der EU haben sich bei einem Treffen auf Malta dafür ausgesprochen, dass Flüchtlinge gerechter auf die Mitgliedsländer verteilt werden müssten. Der italienische Ministerpräsident Guiseppe Conte zeigte sich enttäuscht darüber, dass die EU über Solidarität rede, ohne sie umzusetzen. In der Abschlusserklärung verlangten die Staats- und Regierungschefs auch, dass mehr gegen Menschenschmuggler getan werden müsse. Private Hilfsorganisationen dürften die libysche Küstenwache nicht behindern - und alle Schiffe im Mittelmeer sollten sich an internationales Recht halten. An dem Gipfel nahmen Italien, Frankreich, Spanien und Griechenland, sowie Portugal, Zypern und Malta teil.