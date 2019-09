EU-Kommissionskandidaten von Rumänien und Ungarn in Bedrängnis

per Mail teilen

Vor der Wahl der kommenden EU-Kommission im Oktober sind die Kandidaten von Rumänien und Ungarn in Bedrängnis geraten. Der Rechtsausschuss des Europaparlaments stimmte heute dagegen, die rumänische Politikerin Rovana Plumb für eine Anhörung in den Fachausschüssen zuzulassen. Sie ist in der künftigen Kommission für das Verkehrsressort vorgesehen. Ebenfalls vorerst nicht angehört wird der ungarische Kandidat László Trocsanyi. Er soll für die Nachbarschaftspolitik der EU zuständig sein. Beiden Politikern werden Interessenskonflikte vorgeworfen. Das Parlament und die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) müssen sich nun über das weitere Vorgehen verständigen.