EU-Kommission will ökologischere Landwirtschaft

Die neue EU-Kommission will den Chemie-Einsatz in der Landwirtschaft offenbar drastisch verringern. Wie die Zeitungen der "Funke-Mediengruppe" berichten, sieht das die neue Agrar-Strategie der EU vor. Bis 2030 sollen demnach 50 Prozent weniger chemische Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt werden. Auch für Düngemittel soll es schärfere Vorgaben geben. Dem Bericht nach will die Kommission die Anwendung neuer Gentechniken bei Pflanzen fördern, um die Lebensmittelproduktion an den Klimawandel anzupassen. Eine EU-Sprecherin wollte den Bericht nicht bestätigen. Sie verwies auf den Fahrplan für ein klimaneutrales Europa, den EU-Kommissarin von der Leyen nächste Woche vorstellen wird.