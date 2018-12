EU-Kommission und Italien legen Streit über Haushalt bei

per Mail teilen

Die EU-Kommission wird nun doch kein Strafverfahren gegen das hoch verschuldete Italien einleiten. Das hat sie am Mittag in Brüssel bekannt gegeben. Zur Begründung hieß es, Italien habe ausreichende Zugeständnisse gemacht. Das Ergebnis sei zwar nicht ideal. Es sei auch noch keine langfristige Lösung für die wirtschaftlichen Probleme Italiens. Aber vorerst reiche es aus. Ursprünglich wollte die italienische Regierung im kommenden Jahr deutlich mehr neue Schulden machen als von der Vorgänger-Regierung geplant, um Wahlversprechen zu finanzieren. Italien sitzt derzeit auf einem Schuldenberg von rund 130 Prozent des Wirtschaftseinkommens. In der Euro-Zone hat nur Griechenland mehr Schulden.