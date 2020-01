EU-Kommission stellt milliardenschweren Green Deal vor

Die EU-Kommission hat im Europa-Parlament in Straßburg ihren Klima-Investitionsplan vorgestellt. Bis 2050 soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent der Erde werden. Dafür plant die Kommission Investitionen in Höhe von einer Billion Euro, also tausend Milliarden. Damit sollen klimaschonende Projekte finanziert werden, aber auch Hilfen für Regionen, denen Energiewende und Klimaschutz besonders schwerfällt, zum Beispiel die deutschen Kohlegebiete in der Lausitz oder im Rheinland. Der größte Teil der Investitionen soll aus dem EU-Haushalt kommen. Die Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, sich mit rund 115 Milliarden zu beteiligen. Sie müssen dem Plan noch zustimmen - ebenso wie das Europäische Parlament. Deutschland und Österreich haben bereits signalisiert, dass sie mit den finanziellen Mehrbelastungen nicht einverstanden sind.