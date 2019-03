EU-Kommission sieht Kabel-Fusion kritisch

Die EU-Kommission hat Bedenken bei der geplanten Fusion der Kabelnetz-Betreiber Vodafone und Unitymedia. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters, sie beruft sich auf Insider. Vodafone will das Kabelnetz von Unitymedia-Eigentümer Liberty Media das Kabelgeschäft in Deutschland und Osteuropa für 18,4 Milliarden Euro abkaufen. Bisher haben beide Unternehmen den Markt in Deutschland regional aufgeteilt. Die EU befürchtet, dass Vodafone durch die Übernahme den Wettbewerb in Deutschland und Tschechien aushebeln könnte.