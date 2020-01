EU-Kommission nicht grundsätzlich gegen Huawei

Die EU-Kommission will den chinesischen Netzwerk-Ausrüster Huawei nicht grundsätzlich vom Ausbau der 5G-Netzwerke in Europa ausschließen. Die Kommission hat eine entsprechende Empfehlung an die Mitgliedsstaaten beschlossen. Ein Sprecher sagte, für den Ausbau würden aber strenge Regeln gelten. Huawei hat die Entscheidung begrüßt. Das Unternehmen hat gleichzeitig Berichte über eine Zusammenarbeit mit chinesischen Sicherheitsbehörden zurückgewiesen. Huawei habe niemals etwas getan, das die Daten seiner Kunden gefährde. Nach einem Bericht des "Handelsblatt" hat das Auswärtige Amt Informationen aus den USA, nach denen Huawei mit staatlichen Stellen in China zusammenarbeitet.