EU-Kommission ist für Strafverfahren gegen Italien

Die EU-Kommission empfiehlt ein Strafverfahren gegen Italien wegen der hohen Staatsverschuldung des Landes. Jetzt müssen sich die EU-Länder mit dem Fall befassen. Sie werden frühestens im Herbst darüber entscheiden. Italien hat Schulden von mehr als 130 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist die zweithöchste Schuldenquote in der Europäischen Union. Innenminister Matteo Salvini hat die Haushaltspolitik zuletzt aber immer wieder verteidigt. Er kündigte sogar an, dass Italien noch mehr Schulden machen werde, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.