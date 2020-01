Das Brexit-Drama geht in die nächste Runde: Nach dem der Austritt klar scheint, müssen sich das Vereinigte Königreich und die EU nun auf ein neues Handelsabkommen einigen. Das kann dauern.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihr Brexit-Chefunterhändler Michael Barnier werden sich heute Nachmittag in London mit dem britischen Premierminister Boris Johnson treffen. Die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission wird heute auch eine Rede in der London School of Economics halten.

"Polexit" wider Willen scheint denkbar Dauer 5:06 min Polexit - Gespenst oder Möglichkeit? Jan Pallokat berichtet aus Polen Verliert die EU nach Großbritannien ein weiteres Mitglied? In Polen wird seit längerem die Gefahr eines "Polexit" diskutiert - allerdings kein freiwilliger Austritt, sondern weil die Europäische Union das Land hinauswerfen könnte. Anlass dafür bietet die nationalkonservative Regierung, die die Verfassungsrichter disziplinieren will und somit gegen Grundpfeiler der EU verstößt.

Johnson will Übergangsfrist auf keinen Fall verlängern

Johnson will so schnell wie möglich in die Gespräche über ein Handelsabkommen einsteigen. Die Übergangsfrist des Brexit-Abkommens läuft nur bis Ende des Jahres, dann muss eigentlich alles unter Dach und Fach sein.

Eine Verlängerung will die britische Regierung unbedingt vermeiden und sogar gesetzlich ausschließen, so steht es im Brexit-Gesetz, das dem Unterhaus gerade zur letzten Beratung vorliegt. Der Austritt selbst ist für den 31. Januar 2020 festgesetzt.

Solange die Übergangsfrist andauert, kann Großbritannien noch keine eigene Handelspolitik betreiben und ist weiterhin zur Zahlung von Beiträgen verpflichtet, sitzt aber nicht mehr in der EU-Kommission und auch nicht mehr im EU-Parlament.

Skepsis in Brüssel ob des Zeitplans

In Brüssel ist man skeptisch, ob sich der ambitionierte Zeitplan halten lässt. An den letzten Besuch eines EU-Kommissionspräsidenten in 10 Downing-Street hat man in London keine guten Erinnerungen. Im April 2017 war Jean-Claude Juncker zu Gast bei Theresa May.

Danach wurden Details des Gesprächs durchgestochen, die die damalige britische Regierungschefin als realitätsfern darstellten, als ängstlich und um Hilfe bettelnd. Die gesamte Atmosphäre war bis auf weiteres vergiftet. In britischen Medien heißt es, Johnson möchte es diesmal gar nicht so weit kommen lassen, sondern von vorne herein für die nächste Phase der Verhandlungen einen besseren Ton setzen.