EU-Gesundheitskommissar will Impfen notfalls zur Pflicht machen

EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis hat sich für eine Impfpflicht in Ländern mit zu geringen Impfraten ausgesprochen. Das mache wissenschaftlich absolut Sinn, sagte er der Deutschen Presseagentur. Kinder hätten das Recht zu leben, da müsse im Zweifelsfall der Staat die Verantwortung übernehmen. Hintergrund ist der heutige Impfgipfel in Brüssel. Im Zentrum der Diskussion stehen die Masern. Sie gelten als leicht vermeidbar, breiten sich aber trotzdem in Europa aus. Die WHO hat in der ersten Jahreshälfte rund 90.000 Fälle registriert. Das waren bereits mehr als die knapp 85.000 Fälle im gesamten vergangenen Jahr.