EU-Chefdiplomat Borell kritisiert Türkei

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Türkei für die Entsendung von Soldaten nach Libyen kritisiert. Dies vergrößere die Sorgen über die Lage in dem Bürgerkriegsland, sagte Borrell nach einem Krisentreffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und weiteren EU-Vertretern in Brüssel. Sie fordern einen Waffenstillstand und ein Ende der Einmischung von außen. Bundesaußenminister Maas betonte, man wolle nicht länger akzeptieren, dass in Libyen ein Stellvertreterkrieg geführt werde. Die Türkei will der libyschen Regierung im Kampf gegen einen abtrünnigen General helfen. Dieser versucht das Land unter seine Kontrolle zu bringen und wird von Russland unterstützt.