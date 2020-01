EU-Außenminister: Noch keine Entscheidung über Libyen-Engagement

Die EU-Außenminister haben noch keine Entscheidung darüber getroffen, welche Rolle die Europäische Union künftig in Libyen spielen soll. Das hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach einem Treffen mit seinen europäischen Kollegen in Brüssel gesagt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell werde bis Mitte Februar weitere Gespräche führen und das Thema dann wieder auf die Tagesordnung setzen, so Maas. Konkret geht es darum, wie die EU einen Friedensprozess in Libyen militärisch unterstützen kann. In dem Land herrscht seit dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi ein Bürgerkrieg. Auf einer Libyen-Konferenz gestern in Berlin hatten sich die wichtigsten internationalen Akteure auf einen Fahrplan geeinigt, der den Weg zu einem Waffenstillstand ebnen soll.