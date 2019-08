Gold und Silber für zwei deutsche Tanzpaare haben am letzten Wettkampftag der German Open Championships in der Stuttgarter Liederhalle für gute Stimmung gesorgt. Gold beim größten Tanzturnier der Welt holten sich im Grand Slam Latein am Samstagabend die Pforzheimer Marius Balan und Khrystyna Moshenska. Silber gewann das Bremer Paar Timur Imametdinov/Nina Bezzubova. 2.000 Paare aus 60 Nationen waren an fünf Tagen am Start. Täglich begleiteten 5.000 Zuschauer die Wettkämpfe. mehr...