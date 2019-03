per Mail teilen

Im Weltraum stoßen zwei Satelliten zusammen - Schrott fliegt durchs All und die Satelliten sind kaputt. Wer zahlt dafür? Das diskutieren Experten auf einer Konferenz der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).

Auf der Konferenz geht es vor allem um nationale Weltraumgesetze. Ingo Baumann, Rechtsanwalt für Raumfahrtrecht, sagte im SWR: "Die Staaten haften nicht nur für eigene Aktivitäten im Weltraum, sondern auch für die Aktivitäten ihrer Unternehmen."

Nationale Weltraumgesetze nötig

Wenn ein deutsches Unternehmen Satelliten betreibe und es entstünden durch bestimmte Aktivitäten Schäden, könnten Ansprüche gegen den deutschen Staat gerichtet werden. Das wolle der Staat natürlich vermeiden, weil er nicht auf der Haftungssumme sitzenbleiben wolle. Um die Unternehmen in so einem Fall in die Pflicht zu nehmen, brauche es ein nationales Weltraumgesetz.

Grundsätzlich sei die deutsche Weltraumindustrie zwar weltweit führend, aber nur als Zulieferer. Da gebe es hunderte Firmen mit äußerst speziellen Produkten und auch große Firmen wie Airbus oder OHB in Bremen. "Allerdings haben wir in Deutschland eine Lücke, was die Aktivitäten im Weltraum selbst betrifft", sagte Baumann.

Ingo Baumann im Gespräch mit SWR Aktuell zu einem nationalen Weltraumgesetz Dr. Ingo Baumann ist Rechtsanwalt für Weltraumrecht in Köln.

Weltraumtourismus als neues Phänomen

Fernsehsatelliten, Telekommunikations- und Wettersatelliten und militärische Aufklärung: Das finde alles heute schon im Weltraum statt, so Baumann. Neu könne jetzt aber auch noch Weltraumtourismus und Weltraumbergbau hinzukommen.

Für diese neuartigen Unternehmungen solle es bald auch ein nationales Weltraumgesetz geben, sagt Baumann. "Das steht im Koalitionsvertrag und es ist eigentlich geplant, das Gesetz auf jeden Fall noch in dieser Legislaturperiode zu verabschieden."