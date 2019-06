EKD: Keine Entschädigungsregelung für Missbrauchsopfer

Die evangelische Kirche in Deutschland plant keine allgemeine Regelung für die Entschädigung von Opfern sexuellen Missbrauchs. Jede Landeskirche müsse das Thema Entschädigungen selbst regeln, sagte Oberkirchenrat Nikolaus Blum bei einer Fachtagung in Hannover. Vom 1. Juli an richtet die evangelische Kirche allerdings eine zentrale Anlaufstelle für Opfer sexueller Gewalt ein. Beauftragt wird damit nach Angaben der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs ein unabhängig arbeitender Verein aus Heilbronn. Die Zahl der bekannten Fälle sexuellen Missbrauchs ist zwischenzeitlich weiter gestiegen: Von 479 im vergangenen Jahr auf inzwischen rund 600. Die Betroffenengruppe "Missbrauch in Ahrensburg" kritisiert unterdessen die Aufarbeitung durch die evangelische Kirche. Die bisherigen Schritte blieben weit hinter den Erwartungen zurück.