EKD-Chef Bedford-Strom erhielt wegen Seenotrettungsplänen Morddrohungen

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, hat nach eigenen Angaben Morddrohungen bekommen. Sie hingen vor allem mit seinem Einsatz für die Rettung von Flüchtlingen aus Seenot zusammen, sagte er der "Augsburger Zeitung". Die Drohungen seien recht konkret gewesen, er nehme sie aber nicht sehr ernst. Die evangelische Kirche hat ein Aktionsbündnis gegründet, das ein eigenes Rettungsschiff ins Mittelmeer schicken soll. Mehr als 150 Organisationen haben sich bisher angeschlossen. Ende des Monats will das Bündnis ein Schiff kaufen, mit dem dann in Not geratene Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet werden sollen.