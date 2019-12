Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wurden mit großer Mehrheit zu den neuen Parteichefs der SPD gewählt. In ihren Bewerbungsreden riefen beide zur Erneuerung der Partei auf.

Norbert Walter-Borjans erhielt 89,2 Prozent der Stimmen der rund 600

Delegierten auf dem SPD-Parteitag in Berlin. Für Saskia Esken stimmten 75,9 Prozent der Delegierten.

Walter-Borjans forderte in seiner Bewerbungsrede, die SPD müsse wieder die Partei der Verteilungsgerechtigkeit werden. In Deutschland gebe es eine Umverteilung von unten nach oben und die Einkommens-Ungleichheit sei in den vergangenen Jahren größer geworden. Es sei höchste Zeit, das zu ändern. Auch beim Klimapekt forderte er Nachbesserungen.

Dauer 0:40 min Norbert Walter-Borjans zum Klimapaket: Da muss noch mehr gehen. Norbert Walter-Borjans auf dem SPD Parteitag

Walter-Borjans lehnt Zwei-Prozent-Ziel der Nato ab

Außerdem kritisierte er eine, wie er es nannte, zunehmende Militarisierung der deutschen Außenpolitik und lehnte dabei unter anderem das Ziel der Nato ab, die Rüstungsausgaben auf zwei Prozent des Brutto-Inlands-Produktes anzuheben.

Stattdessen müsse die Hilfe für ärmere Länder aufgestockt werden. Walter-Borjans forderte auch mehr Europa. Nur ein einiges Europa könne vor den negativen Folgen der Globalisierung schützen.

"Wenn eine Rückkehr zur Partei Willy Brandts - und in meinem Fall aus langer gemeinsamer Geschichte auch Johannes Raus - ein Linksschwenk der Partei ist, dann bitte sehr, dann machen wir gemeinsam einen ordentlichen Linksschwenk." Norbert Walter-Borjans in seiner Bewerbungsrede für den SPD-Parteivorsitz

Esken bei Groko-Zukunft skeptisch

Esken sprach sich für eine Umkehr ihrer Partei in der Arbeitsmarktpolitik aus. In Deutschland gebe es einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa sagte Esken. Die SPD habe durch die Agenda 2010 dazu beigetragen, dass dieser Sektor entstehen konnte. Nun sei es Zeit umzukehren, forderte sie unter großem Applaus der Delegierten. Was die Zukunft der Großen Koalition angehe, sei sie skeptisch.

Dauer 0:33 min Esken: "Ich war und ich bin skeptisch" Saskia Esken auf dem SPD-Parteitag

In Mitgliederbefragung durchgesetzt

Walter-Borjans und Esken hatten sich in einer Mitgliederbefragung gegen eine Vielzahl von Konkurrenten durchgesetzt. In der Stichwahl hatten sie vor knapp einer Woche mit rund 53 Prozent über das Team aus Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der Brandenburger Landespolitikerin Klara Geywitz gesiegt.