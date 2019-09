Das Klimakabinett der Bundesregierung muss abliefern: Am Freitag will das Gremium vorlegen, wie Deutschland die verpflichtenden Klimaziele bis 2030 einhalten will. Die Baustellen dafür sind zahlreich - wo es bei der Landwirtschaft klemmt, weiß SWR-Umweltredakteur Werner Eckert.

Die Landwirtschaft trägt mit rund sieben Prozent zum Treibhausgasausstoß in Deutschland bei. Im Gegensatz zu allen anderen Sektoren bestimmt hier nicht CO2 das Geschehen, sondern es geht vielmehr um Methan und Lachgas. Das sind ebenfalls sehr wirkungsvolle Klimakiller.

Ausgestoßen werden diese Treibhausgase hauptsächlich durch die Tierhaltung und hier insbesondere durch die Rinderhaltung.

Gegenüber 1990 hat sich der Sektor um 20 Prozent verbessert, doch das ist im Wesentlichen auf deutlich verringerte Rinderbestände direkt nach der Wiedervereinigung zurückzuführen. Das Ziel, ein Drittel weniger bis 2030, ist deshalb gar nicht so einfach zu erreichen. Immer wieder heißt es, dass wir weniger Fleisch essen sollten, um das Klima zu retten. Doch stimmt das? Alex Krämer aus dem SWR-Hauptstadtstudio berichtet: Dauer 1:22 min Retten wir das Klima, wenn wir weniger Fleisch essen? Das stimmt so nicht, sagt SWR-Hauptstadtkorrespondent Alex Krämer und argumentiert mit Zahlen vom Umweltbundesamt. Der Plan: Besseres Düngen Bisher wollen Agrarbranche und -ministerium das vor allem mit höherer Effizienz und technischen Lösungen bei der Düngung erreichen. Wegen des EU-Grundwasserschutzes muss die Bundesregierung da ohnehin was tun. Aber Experten bezweifeln, dass das reichen wird. Auf keinen Fall soll die Produktion gedrosselt und somit weniger Tiere gehalten werden, sagt Agrarministerin Julia Klöckner (CDU). Wald kann nicht mehr so viele Klimagase speichern Das Problem in diesem Bereich: Viele Klimawirkungen im Zusammenhang mit der Landbewirtschaftung sind in den offiziellen Klimagas-Statistiken nur nachrichtlich drin. Sie "zählen" nicht wirklich, wie zum Beispiel Veränderungen bei Wäldern, Mooren und Humus im Boden. Allerdings sieht man, dass die Speicherfunktion der Wälder bei Klimagasen deutlich abgenommen hat. Auch der Bau-Boom bei Straßen und Häusern vermindert die Aufnahmekapazität des Bodens.