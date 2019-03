Drohnenangriffe vor Gericht

Das Oberverwaltungsgericht in Münster will heute in zwei Prozessen um US-Drohnenangriffe die Urteile verkünden. Im ersten Fall klagt ein Somalier gegen die Bundesregierung. Sein Vater sei 2012 in seiner Heimat bei einem US-Drohnenangriff getötet worden. Der sei nur unter Beteiligung der US-Militärbasis im pfälzischen Ramstein möglich gewesen - also von deutschem Boden aus. Im zweiten Fall wollen drei Kläger aus dem Jemen erreichen, dass Deutschland eine Mitverantwortung an den bis heute anhaltenden US-Drohnenangriffen einräumt. Sie argumentieren, bei den Luftangriffen laufe eine Datenübertragung über eine Station in Ramstein.