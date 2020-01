Drohnenabwehr kostet vermutlich Millionen

Das Bundesverkehrsministerium rechnet mit Kosten in Millionenhöhe, um die deutschen Flughäfen besser vor Drohen zu schützen. Pro Flughafen gehe man von Ausgaben in Höhe von 30 Millionen Euro aus, antwortet das Ministerium auf eine Kleine Anfrage der FDP. Unklar ist, an wie vielen Flughäfen solche Abwehrsysteme nötig wären. Am Hamburger Flughafen wird derzeit getestet, wie Drohnen aufgespürt, identifiziert und notfalls abgefangen werden können. Im Jahr 2018 gab es nach Angaben der Flugsicherung 158 Fälle, in denen Drohnen den Flugverkehr in Deutschland gestört haben.