Der Flughafen Gatwick in London ist weiter komplett gesperrt. Reisende wurden dazu aufgerufen, nur dann anzureisen, wenn sie sich bei ihrer Airline versichert haben, dass ihr Flug tatsächlich stattfindet.

Der Grund für die Sperrung ist eine Drohne, die über dem Flugfeld des Flughafens Gatwick aufgetaucht war. Die Drohne sei in der Nacht zu Donnerstag "aufgetaucht und verschwunden, aufgetaucht und verschwunden", sagte Flughafenchef Chris Woodroofe bei "Sky News".

Die örtliche Polizei bezeichnete den Drohnenflug über dem Rollfeld als "absichtliche Handlung", die sie mit allen verfügbaren Mitteln unterbinden werde. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es keine.

Siebtgrößter Flughafen Europas lahmgelegt

Der Londoner Flughafen Gatwick ist der siebtgrößte Flughafen Europas. Mindestens 10.000 Passagiere sind nach Angaben des Flughafens von der Sperrung betroffen.

Nach der Sichtung der Drohne wurden am Mittwochabend alle Starts und Landungen in Gatwick bis auf Weiteres ausgesetzt. Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Betrieb kurzzeitig wieder aufgenommen, dann aber wieder eingestellt.

Drohnen sind eine ernsthafte Gefahr für Flugzeuge

Drohnen an Flughäfen sind sehr gefährlich. Bei Zusammenstößen zwischen einer Drohne und einem Flugzeug kann es zu ernsthafen Problemen kommen, erklärt Uwe Nortmann, Geschäftsführer von UAV Dach Services, einer Prüfgesellschaft für unbemannte Luftfahrt, im SWR:

Dauer 01:50 min Gefahr durch Drohnen an Flughäfen Uwe Nortmann, Geschäftsführer von UAV Dach Services, im SWR.

Zwischenfälle auch am Flughafen Stuttgart

An baden-württembergischen Flughäfen wurden die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, nachdem am Flughafen Stuttgart mehrere junge Männer aufgefallen waren, die offenbar den Sicherheitsbereich ausgespäht haben.

Ob die Vorfälle in London und Stuttgart einen Zusammenhang haben, ist nicht bekannt.