Dresdner Sempergalerie für 50 Millionen Euro saniert

In Dresden ist die Sanierung der Sempergalerie nach fast sechs Jahren Bauzeit abgeschlossen. Der frisch renovierte Semperbau am Zwinger ist am Vormittag an die Staatlichen Kunstsammlungen übergeben worden. Das Land Sachsen hat fast 50 Millionen Euro für die Renovierung des Gebäudes ausgegeben. Das im 19. Jahrhundert nach Entwürfen des Architekten Gottfried Semper errichtete Ausstellungsgebäude wurde seit Herbst 2013 in Etappen renoviert. In den kommenden Wochen werden die Bilder neu gehängt und ein Teil der Skulpturensammlung zieht ein.