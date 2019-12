Bei einem Brand ist in Bad Herrenalb-Neusatz (Kreis Calw) ist am Sonntagnachmittag ein Wohnhaus teilweise zerstört worden. Menschen wurden nicht verletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Die Bewohner konnten das brennende Haus rechtzeitig verlassen. Ursache für den Brand war laut Feuerwehr ein mit Ruß verstopfter Kamin. Weil Rauch und Gase nicht mehr entweichen konnten, habe sich der Kamin stark erhitzt und schließlich seine Umgebung in Brand gesetzt. Die in dem Haus lebende Familie habe den Brand bemerkt, als Rauch aus dem Kamin heraus ins Innere der Wohnung quoll. mehr...