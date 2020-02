Eine Sojus-Kapsel ist mit drei ISS-Raumfahrern an Bord in der kasachischen Steppe gelandet. Der Italiener, die Amerikanerin und der Russe waren zuvor mehrere Monate auf der Internationalen Raumstation.

Am längsten hatte sich die Amerikanerin Christina Koch auf der Raumstation aufgehalten. Ihre 328 Tage, also fast elf Monate, sind ein neuer Rekord: Keine Frau war so lang am Stück im All wie sie. Ihre beiden Kollegen - der Italiener Luca Parmitano und der russische Kosmonaut Alexander Skworzow blieben 201 Tage auf der ISS.

Dauer 1:02 min ISS-Raumfahrer zurück auf der Erde ISS-Raumfahrer zurück auf der Erde

Erster rein weiblich besetzter Weltraumspaziergang

Koch schrieb während ihres ISS-Einsatzes zudem Geschichte, weil sie im Oktober mit ihrer US-Kollegin Jessica Meir den ersten rein weiblich besetzten Weltraumspaziergang absolvierte. Kurz vor ihrer Rückkehr zur Erde sagte sie im Interview mit dem US-Fernsehsender NBC, sie werde die Schwerelosigkeit auf der ISS vermissen: "Es macht wirklich Spaß, an einem Ort zu sein, wo Du einfach zwischen Decke und Boden herumspringen kannst, wann immer Du willst."

Nach ersten medizinischen Tests geht es für die drei Rückkehrer in die kasachische Stadt Karaganda. Danach wollen Koch und Parmitano nach Köln und dann in ihre Heimatländer reisen, während Skworzow im Kosmonautenzentrum bei Moskau erwartet wird.

Technische Überprüfung der ISS dauert an

Auf der ISS sind jetzt vorübergehend nur noch zwei Besatzungsmitglieder. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos lässt die ISS zur Zeit technisch überprüfen. Der Grund ist, dass die Station möglicherweise länger im All bleiben wird als geplant. Die ISS kreist seit rund 20 Jahren in 400 Kilometern Höhe um die Erde. Derzeit gibt es Überlegungen, sie weitere zehn Jahre in Betrieb zu halten.