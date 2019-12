Drei Familienmitglieder im Spanien-Urlaub ertrunken

An Heiligabend sind drei Mitglieder einer Familie in ihrem Spanien-Urlaub im Pool einer Hotelanlage ertrunken. Lokale Medien schreiben, dass offenbar zunächst ein neun Jahre altes Mädchen in dem Pool in eine Notlage geraten sei. Der Vater und Bruder waren hinterher gesprungen, um zu helfen, heißt es weiter. Alle drei seien ertrunken. Laut einem Polizeisprecher ist noch nicht klar, wie es zu dem Unglück kam. Man schließe ein Problem mit einer Absaugpumpe nicht aus. Die fünfköpfige Familie kam aus den USA und Großbritannien.